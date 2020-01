Nuno Manta Santos: «Equipa bateu-se bem, teve atitude e vontade»

O treinador do Aves admitiu que o Benfica foi um "justo vencedor" no encontro desta sexta-feira relativo à 16.ª jornada da Liga NOS mas mostrou-se agradado com a prestação da equipa avense no Estádio da Luz.





"Se fomos analisar friamente, o Benfica acaba por ser um justo vencedor, quer pelas oportunidades, quer pelos remates à baliza. Sabíamos que íamos passar algumas dificuldades frente a um adversário que joga muito bem no jogo interior e exterior, na procura da profundidade e também em jogo curto. Mas a equipa bateu-se bem, teve atitude e vontade", disse Nuno Manta Santos na flash interview aos microfones da BTV.Apesar do domínio encarnado, o técnico do Aves vincou que a sua equipa conseguiu "sair com critério, ter bola e criar perigo na baliza do Benfica".

"Na 1.ª parte tivemos 3 ou 4 situações onde podíamos ter feito melhor. Na 2.ª parte, durante os primeiros minutos nunca conseguimos passar o nosso meio-campo, porque o Benfica esteve sempre em cima de nós. Depois de estar 2-1 podíamos ter feito o golo. É verdade que o Benfica podia ter marcado muitos golos, mas o Aves nas poucas vezes em que se aproximou meteu em sentido a defesa e a baliza do Benfica", notou.

Confrontado com a atual situação da equipa [último lugar], Nuno Manta Santos não atira a toalha ao chão e aponta já ao próximo desafio.

"O grupo tem-me habituado a esta vontade e esta disciplina. O que fizemos aqui não me surpreendeu. Já nos jogos anteriores tem sido assim, uma equipa com vontade de conquistar pontos e este jogo já faz parte da história. Na próxima semana jogamos em casa e aí sim temos de conseguir pontos", concluiu.