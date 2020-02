Nuno Manta Santos espera um jogo exigente frente ao Rio Ave

O treinador do Desportivo das Aves, Nuno Manta Santos, projetou este sábado uma receção exigente ao Rio Ave, no domingo, no encontro de encerramento da 20.ª jornada da Liga NOS.

"Este jogo vai exigir muito de nós, porque o adversário é muito competente nos quatro momentos do jogo e nas bolas paradas. Estivemos com uma atitude tremenda durante a semana, mas precisamos de correr mais que eles, sermos intensos e competentes se quisermos pontuar", sustentou o técnico, em conferência de imprensa.

Apesar de ainda serem os maiores aflitos da Liga NOS, os avenses atravessam a melhor fase da temporada, com dois triunfos nas últimas três rondas, rendimento partilhado com os vila-condenses, que pontuam há quatro partidas seguidas.

"Têm uma ideia muito vincada desde o início e um processo muito bem adquirido. Gostam de ter a posse da bola, elaborar com paciência a primeira fase de construção e procurar o melhor momento para atacar. Juntam tudo isto a uma equipa com experiência e a mesma ambição que nós em conquistar pontos", observou Nuno Manta Santos.

Invicto nas duas receções ao Rio Ave para o campeonato, o Aves tem melhorado à custa de alguns jogadores provenientes dos sub-23, como os defesas Bruno Morais e Ricardo Mangas, os médios Reko Silva e Zidane Banjaqui ou o avançado Abdoulaye Dialló.

"Se não trabalhassem todos os dias para conquistar o seu espaço, certamente não estavam a jogar. Se estão a fazê-lo, é porque estes atletas têm competência e sentimos que podem trazer vantagens para o clube", justificou o treinador, que ficou satisfeito com as cinco entradas e sete saídas proporcionadas pela reabertura de mercado.

O Desportivo das Aves, 18.º e último colocado, com 12 pontos, a quatro da linha de água, recebe o Rio Ave, na sexta posição, com 29, no domingo, às 20h00, no Estádio do CD Aves, em jogo da 20.ª jornada da Liga NOS, que terá arbitragem do portuense Manuel Oliveira.