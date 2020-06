Nuno Manta Santos: «Houve momentos em que não fomos competentes e o responsável sou eu»

Nuno Manta Santos estava agastado com o desempenho dos seus jogadores no final do jogo com o Gil Vicente, que o Desportivo das Aves perdeu, por 3-0. O técnico não gostou, sobretudo, da atuação defensiva. "Podíamos perder 3-0 ou 4-0, mas há comportamentos que têm de existir sempre num profissional", avisou. A equipa afunda-se ainda mais no fundo da classificação...





"Sofrer um golo é sempre fatal. É evidente que sofrer aos 10 minutos não é agradável e, da maneira como sofremos, mais desagradável fico. Na primeira parte não tivemos a atitude competitiva que eu pretendia. Estivemos muito mal a defender em termos de agressividade e de reação à perda.""Não é esta a atitude, o compromisso e o caráter que tenho pedido à equipa. Disse isso aos jogadores ao intervalo, passando a mensagem de que o mais importante de tudo não era o resultado que íamos obter aqui hoje, mas a competitividade que íamos ter.""Ofensivamente até fomos criando e tivemos algum critério nas saídas, mas nos últimos 20/30 metros a decisão não era a melhor. Depois tínhamos sempre o problema do equilíbrio defensivo, no qual não estivemos bem e permitimos ao Gil Vicente sair muitas vezes em transição na primeira parte.""Depois do intervalo trouxemos uma postura perante um adversário que estava bastante confortável. Fomos mais competitivos, agressivos e aguerridos. Chegámos algumas vezes perto da área do Gil Vicente, fizemos um golo invalidado e defensivamente cometemos erros que custam muito no futebol e pagam-se caro na alta competição.""Neste momento não faço contas. Estou preocupado com o jogo e aquilo que a equipa tem de apresentar. Não fiquei agradado com o trabalho defensivo. Podíamos perder 3-0 ou 4-0, mas há comportamentos que têm de existir sempre num profissional. Hoje houve momentos na primeira parte em que não fomos competentes e o responsável sou eu".