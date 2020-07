Nuno Manta Santos: «Ninguém nos pode apontar nada em termos profissionais»

O Aves perdeu (3-0) na deslocação à Cidade do Futebol, onde defrontou o Santa Clara, em jogo da 32.ª jornada da Liga NOS, naquela que foi a 25.ª derrota da formação avense esta temporada para o campeonato.





No final da partida, Nuno Manta Santos lamentou alguma monotonia e passividade da sua equipa, que falhou na conquista dos três pontos, objetivo que inicialmente tinha sido apontado."Preparámos o jogo para conquistar a vitória, mas sabíamos que íamos enfrentar um adversário de qualidade e estável. O vento não nos permitiu adaptar tão bem como o adversário, e tivemos algumas dificuldades. O Santa Clara conseguiu entrar em zonas de finalização com mérito, e nós fomos monótonos e passivos", começou por dizer o técnico do Aves."Ao intervalo, pedi aos jogadores para mudarem a atitude competitiva, na segunda parte entrámos mais móveis e pressionantes, mas num remate a 30 metros o Santa Clara acabou por fazer o 3-0. Queríamos os três pontos, mas há que virar a página e pensar já no amanhã. Na nossa profissão, a dignidade e ética desportiva têm de estar sempre presentes, e ninguém nos pode apontar nada em termos profissionais", concluiu.