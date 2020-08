Nuno Manta rescinde com o Aves e fala em "pesadelo"

Nuno Manta emitiu esta quinta-feira um comunicado a dar conta que rescindiu unilateralmente o contrato que o ligava ao Aves, "depois de esgotar todas as vias possíveis (e mesmo impossíveis) para a manutenção desta relação". O treinador fala numa época de sacrifício, utilizando mesmo as palavras "calvário" e "pesadelo".





"Chegou ao fim a minha dura caminhada junto do Clube Desportivo das Agves, Futebol SAD. Cumpre deixar uma palavra a todos (e não foram poucos!) os que me apoiaram.Rescinci o meu contrato de trabalho com o CD Aves SAD, de forma unilateral e com efeitos imediatos, depois de esgotar todas as vias possíveis (e mesmo impossíveis) para a manutenção desta relação. Obviamente, por razões de ética profissional, não entrarei em detalhes sobre assuntos internos que estiveram na base desta decisão, mas importa, acima de tudo, agradecer!Antes de mais, agradecer a todos o que, ao meu lado, sacrificaram diariamente e arduamente as suas vidas pessoais e profissionais para alcançarmos um objetivo que muitos achavam impossível: concluir o campeonato de cabeça levantada! Falo dos meus jogadores, da restante equipa técnica, de todos os que, num esforço incomensurável, quase sobre-humano, enfrentaram verdadeiros calvários, que, naturalmente, guardaremos connosco. Obrigada, foram inexcedíveis!Agradecer às gentes/povo/aos adeptos das Aves pelo incansável apoio. Levá-las-ei comigo no coração.