Nuno Manta Santos: «Sabíamos que era um jogo de ganhar ou ganhar»

O Aves regressou este sábado aos triunfos no campeonato ao bater o Portimonense por 3-0 e, apesar de continuar no 18.º e último lugar, a equipa de Nuno Manta Santos reduziu a distância para os concorrentes na luta pela manutenção.

Após o encontro deste sábado, o técnico dos avenses salientou a importância dos três pontos perante um adversário direto - algarvios ocupam o 17.º posto - mas admitiu que a equipa tem de manter o foco nas próximas jornadas para poder deixar a zona de descida.





"Desde o início da semana sabíamos que era um jogo de ganhar ou ganhar. Quem anda nesta profissão, tem sempre a pressão de ganhar. Continuamos a ter muita pressão e estamos na luta pelos pontos e por uma melhor posição na tabela classificativa. Fizemos uma exibição positiva. Tivemos atitude, raça, empenho e estrategicamente estivemos bem. Temos confiança e acreditamos no nosso trabalho, embora o Aves vá ter sempre finais até ao fim do campeonato", disse Nuno Manta Santos em conferência de imprensa.O treinador dedicou a vitória aos adeptos e admitiu que a ausência da claque Força Avense nas bancadas, na sequência do fim do protocolo imposto pela SAD do clube, se fez sentir."Neste momento todos os jogos são importantes. Os adeptos na bancada central puxaram por nós, mas fez-se notar a falta da claque. São situações que não interferem com a equipa técnica e os jogadores. Gostamos de sentir o apoio dos adeptos e o Aves tem das melhores claques do país. Esta vitória é dedicada a todos os avenses", justificou.Nuno Manta Santos foi ainda confrontado com a saída de António Folha do comando técnico do Portimonense e elogiou o colega de profissão."É um excelente treinador e a prova disso é aquilo que fez no Portimonense. A pressão é grande e quando os resultados não aparecem, normalmente, o responsável por tudo é o treinador", concluiu.