Nuno Manta: «Seria ouro sobre azul»

Nuno Manta não escondeu a frustração pelo empate consentido nos instantes finais do jogo. "Tínhamos de ser competentes até ao final do jogo. Apesar de trabalharmos as bolas paradas todas as semanas, acabámos por sofrer o golo dessa forma, mas temos de dar mérito ao Famalicão e algum demérito nosso. Foi o único lance em que poderíamos ter feito melhor", reconheceu o técnico, que aproveitou depois para elogiar a massa adepta avense presente nas bancadas. "Endereço-lhes os parabéns, porque deram energia à equipa." Ainda sobre o empate, Nuno Manta salientou a importância que a vitória representaria para a equipa. "Fizemos tudo para levar os 3 pontos e a vitória assentava-nos bem. Seria ouro sobre azul, mas a nossa força, energia e revolta terão de ser já no jogo contra o V. Guimarães", concluiu.