Nuno Manta: «Sofremos o golo e a equipa ficou um pouco intranquila»

Poucos dias depois da surpreendente vitória sobre o Sp. Braga, um resultado que parecia indiciar o início de uma fase de recuperação, a 'normalidade' parece ter voltado ao Aves. E por 'normalidade' entenda-se derrotas, já que até ao momento, em 14 jornadas, o melhor que os avenses fizeram foram mesmo apenas dois triunfos. Ora, na análise ao jogo desta noite, onde saíram derrotados por 1-0 pelo V. Setúbal , Nuno Manta considera que a falta de eficácia acabou por ser fundamental no desfecho do jogo."O futebol é eficácia e o V. Setúbal foi mais eficaz ao fazer um golo. Nós tivemos várias oportunidades e não marcámos. Sofremos o golo e a equipa ficou um pouco intranquila. A ganhar por 1-0, o adversário baixou as linhas e tomámos conta do jogo, mas não conseguimos definir bem na zona de finalização. As oportunidades mais flagrantes foram nossas na primeira parte. A sensação que fica é agridoce numa altura em que precisamos de pontos.São questões internas e têm de ser resolvidas dentro do balneário. 50% do problema já foi resolvido. O balneário é sagrado.Temos de conseguir pontos. Ganhámos um jogo e isso não nos tirou do último lugar. Temos três semanas para preparar o próximo jogo que agora é só em 2020. Com alguns reajustes e alguns jogadores dos sub-23 vamos lutar para sair do lugar em que estamos. É importante sentir que os jogadores estão de corpo e alma no Aves e querem o clube na Liga NOS."