Nuno Manta: «Sofremos um golo e a equipa foi abaixo»

O Aves somou a 17.ª derrota na presente edição da Liga NOS diante do V. Guimarães e continua no último lugar.

Após o encontro que abriu a 22ª jornada Nuno Manta lamentou o resultado negativo apesar da boa exibição e vincou que o penálti desperdiçado afetou a equipa em termos anímicos.





"Até sofrermos o golo estávamos a fazer um jogo muito bem conseguido. Estávamos bem posicionados e anulámos aquilo em que o Vitória é forte, como a primeira fase de construção. Na segunda parte, a partir do momento em que sofremos o golo, a equipa foi abaixo. Podíamos ter chegado ao 1-0, mas falhámos o penálti e depois surgiu um grande golo. Ficou difícil a equipa levantar-se e conseguir encostar o Vitória lá atrás", disse o treinador dos avenses em conferência de imprensa."Para mim, o jogo resume-se à eficácia e há que pensar no próximo. Fizemos um jogo muito competente, muito organizado e na parte final atuámos com algum coração e mais jogo aéreo. Mesmo assim, fomos criando algumas situações, mas o Vitória passou a jogar em contra-ataque e acabou por chegar ao 2-0, que deu mais tranquilidade", acrescentou Nuno Manta."É a segunda vez que falhámos um penálti com hipóteses de fazer o 1-0. Aconteceu no campo do Setúbal [derrota por 1-0] e hoje outra vez. É de salientar a forma como conquistámos esse penálti através dos nossos ataques rápidos. Temos de continuar a trabalhar e os resultados certamente vão aparecer.""Obviamente acredito que temos condições [para garantir a permanência], porque damos respostas todos os fins de semana. Houve um jogo menos conseguido contra o Rio Ave [goleada caseira por 4-0] e assumi que fui o primeiro a errar. Nos outros jogos temos sido muito competentes, bem organizados e com vontade de conquistar pontos."