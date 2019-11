Nuno Manta toma o pulso a um plantel para reforçar

Nuno Manta deu ontem o segundo treino ao plantel do Aves, começando a tomar o pulso ao grupo para perceber com quem conta no momento. O novo treinador, mesmo assim, já sabe que a ideia da SAD é reformular o plantel, dentro das possibilidades financeiras e regulamentares, durante a reabertura do mercado de janeiro, mas até lá há ainda muita ‘pedra para partir’, começando pela necessária recuperação na tabela, após 10 derrotas nas 11 primeiras jornadas da Liga.

O Aves, como se sabe, também já está fora da Taça de Portugal, afastado pelo Farense na última eliminatória, e esta é a única boa notícia para Nuno Manta, pois o novo timoneiro tem pela frente quase três semanas para conhecer em profundidade o grupo e fazer valer as suas ideias. O próximo jogo dos avenses é em Moreira de Cónegos, no dia 30.

Bruno Xavier e Simunec são as baixas devido a lesões, sendo que o egípcio Kahraba está ao serviço da sua seleção e ontem até marcou o golo no empate 1-1 com o Quénia, no apuramento para a fase final da Taça das Nações Africanas.