Nuno Manta: «Vai ser um grande desafio»

Nuno Manta fez o balanço da primeira semana da retoma dos trabalhos no plantel do Aves. Em conversa publicada no site do clube, o treinador focou o rigor aplicado para que sejam cumpridas todas as regras de segurança impostas pela Direção Geral de Saúde. Nuno Manta reconhece o contexto inédito e assume ser difícil fazer previsões para as 10 jornadas que restam da Liga.





Os jogadores chegaram com alegria na cara por voltarem a poder a treinar no relvado e sentir o cheiro da relva e tocar na bola. Ao mesmo tempo, nota-se que estão preocupados com o regresso do campeonato, com o futuro, a pandemia e a doença que afeta a nossa sociedade.Tentamos, com as limitações da nossa estrutura, manter as regras de segurança definidas para que todos sintam a saúde em segurança, seguimos tudo o que foi decretado pela Direção Geral de Saúde no que diz respeito a esta retoma dos treinos. Estamos a cumprir as regras, mas sentimos que é um desafio muito grande, não só para os jogadores, ao fim de uma semana de trabalho, mas também para os treinadores, perante as limitações que nos são impostas em termos de espaços e regras, o que no nosso caso nos limita a trabalhar apenas com três atletas por hora, de cada vez, o que prolonga os treinos durante oito horas.Não sei, só o jogo o dirá.Se os resultados aparecerem até vão dizer que é melhor. Mas duas semanas para preparar um desporto coletivo, que parou cerca de mês e meio, não será o ideal, mas é o que temos. Daí eu dizer que é um desafio para todos, jogadores e equipa técnica.Se houver retoma e se as equipas obtiverem resultados poderemos dizer se foi bom ou não, porque é uma situação nova. Para nós não foi bom no sentido em que foi um período quase de férias, mais extenso, em que estivemos muito limitados. Digamos que é um reinício para 10 jogos de campeonato. O foco é esse e todos estamos conscientes dessa responsabilidade, sabemos que vai ser um desafio, mais uma vez, mas todos estão cientes disso. Estamos a prepara-nos para isso.Os jogadores regressaram para mostrar, acima de tudo, que são grandes profissionais de futebol, motivados e empenhados em dar o melhor, como até aqui.