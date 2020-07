Nuno Manta: «Vamos continuar a dignificar a camisola do Aves enquanto nos permitirem»

O Desportivo das Aves perdeu (0-4) diante do Benfica, em jogo a contar para a 33.ª jornada da Liga NOS, num encontro marcado pelo protesto dos jogadores avenses logo no primeiro minuto de jogo.

No final do encontro, Nuno Manta Santos mostrou-se desolado com a atual situação do clube, aproveitando para agradecer ao profissionalismo de todos os seus jogadores que se encontram a atravessar uma fase muito complicada.

"Era fácil dizer muita coisa e arranjar muitas desculpas, toda a gente sabe as dificuldades e o contexto do Aves. Vamos continuar a dignificar a camisola do Aves enquanto nos permitirem. Apesar do resultado que não foi positivo, 4-0, mas penso que a resposta dos jogadores honramos e muito o futebol português. A equipa teve momentos interessantes, tínhamos momentos muito importantes pela frente", começou por dizer o técnico avense.

Protesto no minuto inicial

"Deixo isso para vocês. Foi uma forma de chamarmos à atenção para alguns problemas que surgem no futebol português atualmente. Quem me conhece sabe que sou uma pessoa muito exigente, mas no dia de jogo preciso muito deles. Como profisisonal que sou, tanto no dia de jogo ou de treino, se eu puder ajudar ajudo os meus jogadores."

A equipa vai apresentar-se frente ao Portimonense?

"Não posso dar garantias disso, posso sim dizer que os jogadores querem jogar e que estão motivados para jogar. São coisas internas, da SAD", concluiu.