Quim levantou a Taça de Portugal como capitão e tornou-se ontem o jogador mais velho de sempre a jogar uma final do Jamor. Aos 42 anos, o guarda-redes bateu outros históricos da posição: Melo (40 anos, Est. Amadora, 1990), Damas (39 anos, Sporting, 1987), Preud’homme (38 anos, Benfica, 1997) e Francisco Moreira (38 anos, Benfica 1953).O guardião do Aves, de resto, voltou ao Jamor pela terceira vez, depois de perder quando esteve no banco de suplentes do Benfica, frente ao V. Setúbal e quando foi titular pelo Sp. Braga, em 1998, saindo aí derrotado pelo FC Porto. Vinte anos depois, outra história se escreveu e Quim pode ter saído em grande... Resta este tabu!