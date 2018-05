Ao que tudo indica, será amanhã, em pleno Estádio Nacional, que Quim vai colocar o ponto final numa carreira que já dura desde a época 1993/94. Um último voo para o guarda-redes de 42 anos, que deverá ser feito na condição de titular e onde existe a ambição de, à terceira tentativa, ser feliz no Jamor. É que Quim já esteve em duas finais da Taça, uma como titular pelo Sp. Braga e outra como suplente no Benfica, sempre com desilusões no final. Veremos se à terceira, com o Aves, é de vez.

Apesar das 25 épocas que já leva nas pernas, o experiente guardião continua em excelente forma e só isso explica o facto de estar na ‘pole position’ para ser titular na grande final. Zé Nuno Azevedo, que partilhou o balneário com Quim durante 11 anos em Braga, explica que esta frescura se deve a uma carreira sempre pautada pelo enorme profissionalismo. "Se está no ativo aos 42 anos é porque faz da sua profissão o seu grande foco. É e sempre foi um profissional de excelência, que se dedicou e se entregou a todas as épocas como se fosse a primeira. Só gostando muito do que faz se pode estar a este nível com a idade que ele tem", frisou o antigo lateral do Sp. Braga, a Record, elogiando ainda as opções que Quim tomou ao longo da sua carreira: "Podia ter acabado depois de sair do Sp. Braga, era fácil e terminava em grande. Mas não. Não teve vergonha de ir para a 2ª Liga e está a ver essa coragem ser recompensada no Aves. Subiu de divisão na época passada e agora está na final da Taça. E merece todo esse sucesso."

Ainda sem ter confirmado que amanhã será o seu último jogo, Quim deu indicações de que o adeus está mesmo para breve, até porque uma despedida no Jamor é o ponto final perfeito para uma carreira de tão grande nível. "É difícil pedir uma despedida melhor do que uma final da Taça de Portugal, em pleno Estádio do Jamor, como titular e capitão de equipa. É um prémio justo para uma carreira ímpar e de grande nível. Ele merece este prémio, é uma pessoa que admiro muito e espero que seja o mais feliz possível na final. Acabar com a conquista da Taça seria o cenário perfeito para ele", acrescentou Zé Nuno Azevedo. Agora, tem a palavra José Mota, primeiro, e Quim, depois, caso seja ele o escolhido pelo técnico.



As 25 épocas como profissional de Quim dividem-se em apenas três emblemas: Sp. Braga, Benfica e Aves. Em comum, o vermelho e branco, cores que acompanharam sempre o guarda-redes ao longo da sua notável carreira. Natural de Famalicão, Quim é um produto dos escalões de formação do Sp. Braga, emblema que representou, a nível profissional, em 14 épocas, divididas em dois momentos. No Benfica esteve durante seis temporadas e está na Vila das Aves há quatro anos.





O futuro de Quim ainda é uma incerteza e só deverá ficar desvendado no final do jogo com o Sporting. No entanto, não será de estranhar que o guarda-redes continue ligado ao futebol depois de pendurar as luvas. "Não sei se como treinador principal ou em outras funções, mas não me admirava nada que continuasse ligado ao futebol que ele tanto gosta. É o mundo dele e pode continuar a ajudar de outras formas. Veremos o que ele tem planeado para o futuro", referiu Zé Nuno Azevedo.anos de idade tem Quim, ele que se tornou esta época o jogador mais velho a atuar no principal escalão do futebol português, batendo o histórico Bento, que tinha jogado com 41 anos, 10 meses e 25 diasSão os títulos conquistados por Quim ao longo de 25 épocas como profissional. Tem dois campeonatos e três Taças da Liga, conquistados ao serviço do Benfica, e um Campeonato da Europa de sub-18, em representação das cores nacionais. Falta-lhe a Taça de Portugal no currículointernacionalizações pela Seleção portuguesa, isto apesar de ter sido chamado em mais ocasiões. No entanto, acabou por viver na sombra de Ricardo e as oportunidades foram poucas. Mesmo assim, foi convocado para o Euro’2004 e para o Mundial’2006