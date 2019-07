Reforço para o Aves de Augusto Inácio. O conjunto avense oficializou a contratação de Adam Dwzigala, defesa-central de 23 anos. O jogador polaco prepara-se para viver a sua experiência no estrangeiro, tendo assinado um contrato válido para as próximas três temporadas.Em declarações ao site do clube, Adam Dwzigala mostrou a satisfeitação por chegar a Portugal e a vontade de fazer parte das escolhas do treinador. "Estou muito feliz por assinar contrato com o CD Aves. É um novo desafio e tenho de me preparar muito bem para a competição. Os meus principais objetivos são conseguir integrar-me na equipa com facilidade, poder ser uma opção válida para o treinador e ajudar o clube a atingir os objetivos propostos", referiu.Na temporada passada, o internacional jovem pela Polónia fez 22 jogos pelo Wisla Plock.D.M.