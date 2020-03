Orientações de trabalho diárias

À parte do contexto financeiro conturbado que a SAD espera resolver nas próximas horas com o pagamento dos salários em atraso, o plantel avense continua a ser acompanhado pelos mais diversos departamentos.





Preocupação à imagem do que sucede com todos os outros emblemas dos escalões profissionais e passa por um plano de trabalho ajustado à condição de isolamento dos jogadores.Comunicação feita à distância através de plataformas digitais, mas com o grupo a receber todos os dias a série de recomendações, entre as quais exemplos dos exercícios de mobilidade necessários.Cautela pelo plano físico, contudo, que não impede os jogadores de tirar dúvidas ou procurar conselhos junto do departamento médico ou nutricionistas à disposição.