Paulo Machado, jogador do Desporivo das Aves, só pensa em celebrar a conquista da Taça de Portugal, dizendo que ninguém vai dormir."Torna-se ainda mais especial por se dizer que o Aves é uma equipa pequena, mas isto mostrou a grandeza do Aves. Foi um jogo muito difícil, mas demonstrámos que estávamos à altura do Sporting. Podem dizer que isto se deveu aos acontecimentos com o Sporting durante a semana, mas conseguimos mostrar que somos uma equipa forte e unida. Vamos festejar a cantar karaoke, animar o pessoal. Agora, o mais importante é que todos possam comparecer no estádio, na Vila das Aves, mostrar a Taça e festejarmos todos juntos. Vamos tentar descansar um bocado no autocarro, mas não vai ser fácil, porque eu não deixo dormir ninguém", afirmou.Já Rodrigo Soares fala num sonho: "É incrível, não tenho palavras para descrever. Se, antes do jogo, me dissessem que iria ser campeão, não acreditaria. Ficámos tristes pelos acontecimentos que antecederam a final. Somos colegas de trabalho dos jogadores do Sporting. Esta semana foi complicada para eles. Passaram a semana inteira sem trabalhar e é difícil depois virem para o jogo. Sempre acreditámos que poderíamos vencer, mesmo sabendo as condições em que vinha o Sporting. Mas isso não invalida a nossa vitória. Para mim, é um sonho. Há dois anos, vim ver a final, porque estava no FC Porto B. Na altura, o FC Porto perdeu com o Braga nas grandes penalidades. Eu disse que um dia gostaria de estar aqui, a jogar uma final. Hoje, quando pisei o relvado, teve um sabor muito especial para mim".

Autor: Lusa