Pedro Delgado: «Estreia na Liga é a concretização de um sonho» Médio trocou o Sporting B pelo futebol chinês e tem agora, finalmente, a oportunidade de mostrar o seu jogo no escalão principal do nosso país, com a tarefa de ajudar a equipa do Aves a evitar a descida





• Foto: Filipe Farinha