Dia histórico na Vila das Aves, com a maior parte da população da pequena freguesia do concelho de Santo Tirso a mobilizar-se para participar na festa da final da Taça de Portugal. Para dar uma ideia mais concreta da peregrinação em perspetiva, basta dizer que a Vila das Aves tem menos de 8.500 eleitores registados, mas nas bancadas do Jamor são esperados 9 mil adeptos afetos aos avenses.

Por força destes números, a romaria tem de começar de madrugada, uma vez que, se metade da falange de apoio vai deslocar-se por meios próprios, a saída dos 87 autocarros que vão transportar mais de 4.500 adeptos até às imediações do Estádio Nacional está marcada para as 5 horas.

O ponto de encontro é o estádio do clube e na bagagem, além do tradicional farnel que vai preencher as horas de convívio antes do arranque da partida frente ao Sporting, os avenses transportam a esperança de arrecadarem o troféu. Fé inabalável no sentido literal, uma vez que Joaquim Azevedo Abreu, pároco da Vila das Aves, não só faz parte desta extensa comitiva avense, como vai celebrar uma missa na mata do Jamor. Fan zone a funcionar A pensar nos adeptos que não vão assistir à final no Jamor o clube decidiu criar uma fan zone junto ao seu estádio. O espaço abrirá ao meio-dia e durante a tarde e noite a animação está garantida com a presença de dj’s, insufláveis para crianças e ainda uma praça da alimentação.

Autor: Bruno Freitas