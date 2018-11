Período negativo não alarma Rodrigo

A fase conturbada que o Aves atravessa no campeonato não desvia o foco da equipa para a deslocação ao terreno do Chaves. Ao cabo de oito jornadas, apenas três pontos separam os dois emblemas e esse é um fator que faz aumentar as expectativas avenses no triunfo, mas Rodrigo está consciente de que a tarefa será tudo menos fácil.

"O jogo com o Chaves vai ser difícil, porque vamos defrontar uma ótima equipa. Têm demonstrado isso desde que estão na 1ª Liga. Vai ser um jogo complicado porque são fortes, mas vamos tentar vencer o jogo, sabendo que vai ser uma luta muito grande. Pretendemos sair de lá com os três pontos", referiu o lateral-direito, no final de uma sessão de autógrafos na loja do clube, na qual participaram também Ponck e Beunardeau.

"Vai estar muito frio e eles já estão mais acostumados, mas aqui também não está muito atrás", disse, entre risos. "Espero que o frio não seja determinante para o resultado, mas sim o trabalho de cada um, e que vença o melhor", acrescentou.

O último lugar no campeonato também foi abordado pelo defesa, que acredita na mudança de paradigma a breve trecho. "A nossa classificação na Liga não é muito boa, mas sentimos em todos os jogos que os nossos adeptos estão próximos de nós. Confiam no trabalho e que estamos a fazer o melhor pelo clube. É verdade que os resultados não refletem isso, mas eles têm confiança e nós também, internamente, que as coisas vão melhorar e daremos a volta aos resultados. Temos de continuar a trabalhar, como temos feito todos os dias, buscando o nosso melhor, falar entre nós, a importância que é não estarmos nesta posição, mas acredito que vamos sair deste lugar", sublinhou.

Produtos alusivos aos 88 anos lançados

Carlos Ponck, Rodrigo e Beunardeau participaram ontem numa sessão de autógrafos realizada na loja oficial do clube, onde foram lançados os novos produtos alusivos aos 88 anos da instituição, que serão celebrados no próximo dia 12. Gorros, camisolas e t-shirts com frases alusivas ao clube e à conquista da Taça de Portugal são alguns dos produtos que foram colocados à venda. O trio foi muito solicitado pelos adeptos avenses, que aderiram em massa à iniciativa. "É um dia especial para o clube, para os adeptos e para nós, que fazemos parte desse mundo. É muito positivo este tipo de iniciativas com os adeptos. É bom sentir o carinho deles", referiu Rodrigo, após a sessão de autógrafos.