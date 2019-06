Peu oficializado no Aves

O Aves oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Peterson (conhecido como Peu), avançado de 26 anos que, até aqui, estava vinculado ao Fluminense. O dianteiro assinou por três temporadas e assumiu estar pronto para o desafio."Quero fazer uma boa temporada e poder ajudar o clube e os meus companheiros. Vou dar sempre o meu melhor! Queremos fazer uma época tranquila em termos classificativos", referiu, apesar de admitir esta ciente das dificuldades que o campeonato português impõe."É um campeonato intenso e muito competitivo. Exceto nos lugares cimeiros, as restantes equipas são muito equilibradas e os resultados dos jogos são sempre uma surpresa até ao final", acrescentou.A experiência que adquiriu na Europa, nomeadamente ao serviço do Légia Varsóvia e do Samorin, clube pelo qual passou em duas ocasiões, será, de acordo com o avançado, fundamental para uma boa adaptação."Já joguei na Europa (Eslováquia e Polónia) e, por isso, acho que a adaptação vai correr muito bem. Chegar à Primeira Liga Portuguesa é um objetivo alcançado e estou muito grato pela oportunidade de realizar mais um sonho", apontou.