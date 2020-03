Plantel do Aves exige pagamento de salário de um mês até amanhã e equaciona não ir a jogo

O plantel do Aves equaciona não ir a jogo frente ao Belenenses SAD esta jornada (jogo agendado para domingo, às 15 horas) caso não seja pago o salário de um mês até amanhã, garantiu fonte do processo a. Esta quinta-feira não houve treino e os jogadores, tal como o nosso jornal avança na edição de hoje, ameaçam avançar para greve Em causa está a falta de pagamento generalizada dos salários de janeiro e fevereiro, sendo que o vencimento do mês de março vence no próximo dia 5 de abril. O incumprimento vem sendo mitigado ao longo dos últimos meses, com o pagamento, por exemplo, do salário de dezembro somente em fevereiro. Numa situação extrema e de acordo com os requisitos legais, os jogadores poderão avançar para rescisões contratuais.