Plantel do Aves suspende atividade por causa dos salários em atraso

O Sindicato dos Jogadores revelou que o plantel do Aves suspendeu "a atividade para exigir uma resposta imediata às suas solicitações e a regularização dos pagamentos em falta."



Comunicado do Sindicato de Jogadores



Relacionadas Plantel do Aves exige pagamento de salário de um mês até amanhã e equaciona não ir a jogo Plantel do Aves pondera avançar com greve



"O Sindicato dos Jogadores informa que face à falta de pagamento de dois meses de salários à generalidade do plantel da Clube Desportivo das Aves, Futebol SAD e à situação mais gravosa na equipa de SUB-23, superior a dois meses de atraso, o plantel principal suspendeu, nesta data, a atividade para exigir uma resposta imediata às suas solicitações e a regularização dos pagamentos em falta.



Reforça-se que esta tomada de posição do plantel nada tem que ver com o surto de coronavírus, mas com o incumprimento salarial e a reiteradas promessas não concretizadas pela administração.



O Sindicato dos Jogadores já informou a Liga Portugal desta situação, sendo certo que até ao próximo dia 15 decorre o controlo financeiro para as competições profissionais.



Face ao exposto, o Sindicato dos Jogadores tem prevista uma reunião de urgência com o plantel, para definição dos próximos passos, não estando descartada nesta fase a possibilidade de se avançar para um pré-aviso de greve."