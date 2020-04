Plantel do Aves vai treinar em casa depois das férias

O período de férias concedido ao plantel termina no próximo domingo, mas o regresso aos treinos nos relvados só está equacionado para depois do levantamento do estado de emergência, pelo que, até lá, o plano de trabalho dos jogadores vai permanecer nos mesmos moldes.





Em estado de isolamento e com cada atleta a cumprir os exercícios na sua residência.Quando o governo colocar um ponto final nas restrições os avenses vão agilizar um regresso aos relvados individualmente.Para esse efeito está a ser ultimado um plano que será alinhavado em conformidade com as recomendações da DGS e com as reuniões entre os departamentos médicos dos clubes e da Liga Portugal.