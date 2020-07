Polícia Judiciária fez buscas na SAD do Aves

Mais um dia bem agitado no Aves com buscas da Polícia Judiciária às instalações da SAD que decorreram durante grande parte do dia de hoje. Os agentes não especificaram naturalmente a razão da sua visita surpresa, sendo que a mesma aconteceu no dia seguinte ao arresto de bens que determinou que a SAD ficasse praticamente vazia.





Recorde-se que anteontem Wei Zhao, presidente da SAD, e Estrela Costa, acionista, foram vistos a retirar uma grande quantidade de pastas vermelhas dos escritórios da SAD precisamente quando a GNR controlava o arresto de bens do Tribunal de Santo Tirso. António Freitas, líder do clube, informou ontem os agentes da PJ desse facto, algo absolutamente confirmado até por várias fotos que os adeptos tiraram na ocasião e perante a estupefação dos agentes da GNR que acompanhavam o processo de arresto.A intervenção de hoje da PJ terá, ao que apuramos, que ver com outro processo de investigação completamente independente do que motivou o arresto, esse em função de uma providência cautelar interposta pela Engimov, empresa responsável pela construção do centro de estágios e que reclama uma dívida da SAD na ordem dos 400 mil euros.As buscas da PJ, ao que parece, também aconteceram na habitação própria de Estrela Costa logo pela manhã de hoje, mas esta é uma informação que não conseguimos confirmar, com a certeza de que a visita das autoridades ao estádio do Aves e ao que resta dos escritórios da SAD foi de facto uma realidade.