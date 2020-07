Portas do estádio do Aves abertas para os jogadores treinarem

A SAD do Aves abriu esta terça-feira as portas do estádio para que o plantel orientado por Nuno Manta possa treinar e preparar a receção ao Benfica, agendada para as 21h15 de terça-feira na 33.ª e penúltima jornada da Liga NOS. A decisão surge após ter sido efetuado o pagamento do seguro de acidentes de trabalho.





Ao início da tarde, António Freitas revelou, no final da reunião com a Liga, que a "SAD autorização os jogadores do Aves a treinar" e que é praticamente certo que o encontro com o Benfica se vai realizar."A situação dos seguros está resolvida mas há mais duas ou três de montantes mais pequenos que também estão a ser ultrapassadas. Tenho ali os NIB para fazer as transferências. Neste momento é fazer os jogos e depois logo vemos. Hoje a SAD abriu um bocadinho para que não estivéssemos sempre a resolver um problema e criar outro. É jogo a jogo. Com o Benfica, é quase 100 por cento que se vai realizar, com o Portimense logo se vê", disse o presidente do Aves.