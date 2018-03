Depois de quatro jogos consecutivos a somar pontos na 1ª Liga, com triunfos sobre Boavista e Belenenses e empates ante Marítimo e Rio Ave, o que representa um recorde histórico nas quatro participações dos avenses no mais alto escalão do futebol nacional, a equipa de José Mota enfrenta esta noite o Portimonense, no fecho da jornada 25 do campeonato, com a ambição de dar mais um passo rumo à desejada permanência, e por acréscimo prolongando ainda mais esse registo estatístico para a história.

Com 22 pontos, os avenses ambicionam fugir mais dos lugares perigosos da tabela, procurando, ao mesmo tempo, uma aproximação ao adversário que chega de Portimão.

Continuar a ler

José Mota não deverá fazer alterações significativas no onze. Depois de ter apostado em Quim no encontro da Taça de Portugal diante do Caldas, o técnico promove o natural regresso de Adriano Facchini à baliza. Mama Baldé está recuperado dos problemas físicos, mas o alinhamento dos dez jogadores de campo será o mesmo.

Autor: Bruno Freitas