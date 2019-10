Rafael Vieira promovido

A SAD do Aves decidiu promover Rafael Vieira ao cargo de diretor-geral. O antigo defesa-central do clube desempenhava o papel de diretor desportivo, mas com a saída de Augusto Inácio, que tinha poderes alargados na estrutura, dominando diversos dossiês, a SAD entendeu entregar mais responsabilidades a Rafael Vieira, que, na prática, também já desempenhava outras tarefas além das que tradicionalmente são definidas para um diretor desportivo.