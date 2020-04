Reatamento reforça dúvidas

O reatamento do campeonato anunciado pelo Governo reforçou as dúvidas que o Aves levantou à Federação Portuguesa de Futebol ao Sindicato dos Jogadores no início da semana.





Documentos O documento apresentado pelo Aves

A direção da formação da Vila das Aves vai realizar uma reunião hoje à noite para avaliar as circunstâncias da retoma, pelo que só amanhã serão conhecidas as posições oficiais do clube.Contudo, face às questões que os jogadores têm levantado, onde até houve mesmo quem mostrasse indisponibilidade para jogar por causa dos problemas dos seguros, o Aves viu-se na obrigação de pedir esclarecimentos às entidades competentes.Documento formulado no início da semana sobre determinados parâmetros que voltarão a ser analisados no encontro de hoje, para lá de todas as mudanças que o reatamento implica, bem como as consequências para os avenses.