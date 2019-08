Redouane Kerrouche é reforço do Aves

Redouane Kerrouche é oficialmente reforço do Aves, confirmando-se a notícia adiantada por Record na passada sexta-feira. O médio franco-argelino foi anunciado este domingo, um dia depois da chegada do médio Luíz Fernando, sendo que assinou um contrato válido por igual período em relação ao brasileiro: três épocas.





Kerrouche chega proveniente do OH Leuvren, da Bélgica, clube com o qual rescindiu recentemente, tornando-se um jogador livre. Para além da estadia de uma temporada no emblema belga, o centrocampista soma também passagens por FC Les Lilas, US Lusitanos e Paris FC, de França.O médio, refira-se, já se encontra a treinar com a equipa.