Reko Silva: «Adeptos fazem parte do espetáculo»

Reko Silva reconheceu que o regresso do futebol sem adeptos torna tudo diferente. "Fazem parte do espetáculo. Mas não podemos deixar que isso nos tire o foco", registou o jovem médio de 20 anos em conversa com os meios do clube e que aqui publicamos na íntegra:





"Foi positiva, em Setúbal, num jogo importante, como todos os outros, mas foi sobretudo o concretizar de um sonho, que era chegar ao expoente máximo do futebol nacional. Acho que agarrei a oportunidade. Tenho de agradecer ao clube pela oportunidade, mas também estou grato aos meus companheiros, que me ajudaram, e ao mister por ter apostado em mim.""Fui titular contra o Benfica e suplente em Alvalade. Mas é diferente, porque são clubes que levam mais adeptos aos estádios e o ambiente torna-se mais espetacular, mas o foco é igual em todos os jogos.""Torna, porque os adeptos fazem parte do espetáculo. Mas não podemos deixar que isso nos tire o foco, porque a ideia é entrarmos para ganhar, como em todas as outras vezes em que entramos em campo.""Devem estar preparados fisicamente, principalmente nesta fase, mas também psicologicamente, porque a exigência é diferente a este nível.""Vai ser diferente porque foram muitos dias de paragem, os estádios vão estar vazios, mas também por causa dos comportamentos que somos obrigados a ter para limitar os riscos de contágio..., o festejar de um golo vai ser diferente, como estar sentado de máscara no banco de suplentes. Mas a vontade de vencer vai ser sempre muito grande, isso garanto.""Inicialmente foi complicado, primeiro pelo susto, depois pela paragem. Não foi fácil passar o tempo. Mas vi séries, alguns filmes, cozinhei, treinei com o meu irmão, estive mais com a família. Como treinava duas vezes, uma de manhã e outra à tarde, com o cansaço acabava por descansar bastante e o tempo foi-se passando, mas não foi fácil.""Sim, conversamos muito. Mas cada um se mete na sua vida. Vamos passando as experiências que vivemos uns aos outros para aprendermos e crescermos como profissionais.""Penso mais ano após ano. Neste momento estou no Aves e o meu foco é estar aqui a dar o máximo, preparar-me para estar pronto se o mister precisar de mim e focar-me nestes dez jogos que nos restam para ajudar a equipa e o clube.""Foi na Madeira, contra o Marítimo, um golo decisivo, que torna ainda mais especial isso tudo, mas foi um golo que me vai marcar para a vida. Duas semanas depois marquei ao Rio Ave, com a equipa Sub-23. Tem sido uma época de pé quente, sem dúvida."