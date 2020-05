Reserva dos sub-23 é para usar

Os atletas do plantel dos sub-23, ao todo nove, incluindo o guarda-redes búlgaro Shaytanov, que estão ainda a treinar à parte do grupo principal do Aves também foram testados à Covid-19 e podem ser usados a qualquer momento.





A ideia da equipa técnica liderada por Nuno Manta é já na próxima semana promover um jogo-treino, utilizando esta reserva dos mais jovens, sendo um bom reforço aos 24 elementos que integram nesta fase o plantel principal.Os sub-23 são os defesas Cláudio Tavares e Bruno Jesus, os médios Eric Veiga e Andrés Cabrera e os avançados José Varela, Mohamed Touré, Pedro Soares e Kelvin Boateng.