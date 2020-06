Resultados do 4º teste de despiste à covid-19 todos negativos

Os resultados dos testes de despiste à covid-19 que os avenses realizaram ontem à noite foram todos negativos.





Esta foi a 4ª avaliação ao grupo desde o regresso aos treinos, na certeza que, segundo o protocolo definido, os jogadores voltam a ser testados amanhã, 24 horas antes do jogo frente ao Belenenses SAD.De referir ainda que o jogador do Aves que acusou positivo no 3º teste, depois do resultado inconclusivo anunciado no 2º exame, não foi avaliado, uma vez que está em isolamento e permanecerá em quarentena durante duas semanas.