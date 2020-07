Ricardo Pereira deixa mensagem de apoio aos jogadores do Aves

Ricardo Pereira deixou, esta terça-feira, uma mensagem de apoio aos jogadores do Aves.





Em mensagem publicada nas redes sociais, o lateral-direito português do Leicester enalteceu a "honra" dos atletas da equipa avense que, mesmo com todas as adversidades que são conhecidas - tais como a falta de pagamento de salários -, "farão o que estiver aos seu alcance para dar tudo pelo clube"."Queria deixar uma mensagem de apreço a estes jogadores do Desportivo das Aves que, mesmo não recebendo ordenados desde março, estão em campo a defender o seu clube. Alguns deles estão a passar dificuldades económicas e teriam toda a legitimidade e direito de rescindir por justa causa. Não o fazem por uma questão de honra, de respeito pelo clube, pelos adeptos e porque farão o que estiver ao seu alcance para dar tudo pelo clube. Apesar de não ser recíproco", começou por escrever o internacional português.Na mesma publicação, o ex-jogador de FC Porto pediu ainda o apoio às entidades "que fizeram força" para que o campeonato terminasse, para que "não se esqueçam" dos jogadores do Aves após o final da última jornada da presente época."Espero que as entidades que fizeram força para que estes jogadores acabassem o campeonato, não se esqueçam deles a partir do próximo domingo, quando a época terminar. E que deem todo o apoio para que esta situação se resolva e que não volte a acontecer, porque só mancha o futebol português. Um abraço a todos os jogadores do Aves, em especial ao Afonso Figueiredo", terminou.