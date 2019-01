Risco de crise financeira ameaça a SAD do Aves

O Aves, apurou o nosso jornal, está em risco de entrar em crise financeira, debatendo-se com dívidas ao Fisco e Segurança Social que têm atrasado a inscrição do reforço Erik Nascimento.A falta de liquidez da SAD presidida pelo chinês Wei Zhao é, de resto, a razão pela qual tem sido permitida a saída de elementos nucleares do plantel, como El Adoua (Kuwait SC), Nildo (Al Taawon) e Amilton, pretendido na Turquia, isto apesar da equipa se encontrar nos lugares de descida (17º lugar com 11 pontos) e ter pela frente um duelo com o Sp. Braga, dos quartos-de-final da Taça de Portugal, que pode manter vivo o sonho do Jamor.A situação interna é tensa e fonte avense contactada poroptou por não tecer comentários. Certo é que, face ao Regulamento de Competições da Liga, o Aves só pode inscrever reforços se comprovar junto da Liga, através das respetivas certidões, que tem a sua situação regularizada junto da Administração Fiscal e Segurança Social à data de 30 de novembro.Os responsáveis pela gestão da SAD do Aves procuram a todo o vapor encontrar soluções que permitam disponibilizar o avançado Erik Nascimento, de 23 anos, para que José Mota o possa integrar nas suas opções. Este cenário emerge quando os avenses estão perante uma semana decisiva onde, para além do duelo com os arsenalistas na prova rainha, ainda recebem Feirense e V. Setúbal para o campeonato em jogos que podem ser determinantes para evitar uma queda ainda mais preocupante na classificação.