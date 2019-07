Rúben Macedo reforça o Aves por três épocas

Depois de oficializar a chegada de Estrela, o Aves apresentou Rúben Macedo como a mais recente contratação para a nova temporada, a segunda desta quinta-feira.O extremo chega proveniente do FC Porto a título definitivo e rubricou um acordo válido para as próximas três temporadas.Depois de, na última época, ter estado emprestado ao Chaves, Rúben Macedo irá manter-se na 1.ª Liga, agora ao serviço do emblema avense.Uma possibilidade que o próprio, em declarações aos meios do clube, garante encarar com altas perspetivas. "As minhas expetativas para esta época são altas. O Aves é um clube que se tem vindo a consolidar na Primeira Liga e que tem escrito uma bonita história no futebol português; prova disso é ter ganho recentemente a Taça de Portugal. Cheguei para ajudar a equipa a atingir os objetivos. Não pensei duas vezes quando me foi colocada a hipótese de me juntar à família avense. Desde o primeiro momento que a minha vontade de estar aqui é enorme. O projeto é muito aliciante", referiu.