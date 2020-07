Rúben Macedo também já rescindiu com o Aves

Rúben Macedo também já não é jogador do Aves. O extremo de 24 anos apresentou a rescisão unilateral do contrato que ainda o ligava ao clube até junho de 2022 e é mais um ativo que deixa de o ser para a SAD avense.





Está assim explicada a ausência de Rúben Macedo da ficha do jogo com o Benfica, onde constaram apenas 18 elementos, onze deles que eram do plantel da equipa de sub-23 no início desta época.Desde abril, de resto, a rescisão de Macedo é a 10ª já confirmada, num processo que começou com as saídas de Beunardeau e Wellinton, seguindo-se já nos últimos dias as de Tshibola, Yamga, Pedro Delgado, Estrela, Buatu, Aflalo e Mohammadi.Registe-se que o médio Falcão também não alinhou frente aos encarnados, mas ao que parece devido a um problema físico. O brasileiro é uma das mais-valias que restam no grupo principal. Também não se sabe o que farão Dzwigala e Matos Milos, ambos elegíveis para o confronto com os encarnados e não incluídos na ficha do jogo.Adam Dzwigala e Mato Milos têm contrato até 2022, mas devem ser os próximos a avançar para a rescisão dos contratos. Os dois jogadores vão deixar o Aves, resta saber se antes ou depois do jogo com o Portimonense.