Rúben Oliveira: «Demos aqui uma demonstração de muita força»

Rúben Oliveira acredita que as expulsões de Rúben Macedo e de Luiz Fernando condicionaram a estratégia do Aves na deslocação ao Estádio José de Alvalade.





"É verdade que ficámos reduzidos a 9 muito cedo, que condicionou a nossa estratégia para o jogo mas acima de tudo há que realçar a entrega e o espírito de sacrifício desta equipa. Demos aqui uma demonstração de muita força", afirmou o médio, em declarações à Sport TV no final do encontro."Penso que demos tudo o que tínhamos e o que não tínhamos. Penso que a equipa está de parabéns porque demos tudo, deixámos a pele, demos tudo. Não podíamos ter feito mais.""Agora está difícil mas ainda não acabou. Ainda podemos conseguir os nossos objetivos, que é a manutenção. Temos de pensar jogo a jogo, cada jogo vai ser uma final e temos de conquistar pontos em todos os jogos. É para isso que vamos trabalhar. Esta equipa tem a força e a alma. Somos uma equipa que trabalha muito bem durante a semana, e nos jogos, só que temos perdido jogos no detalhe e a este nível o detalhe paga-se caro", concluiu.