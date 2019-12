Rúben Oliveira está de volta

Após cumprir castigo por acumulação de amarelos na partida da última jornada, frente ao V. Setúbal, Rúben Oliveira está de regresso às opções de Nuno Manta para o encontro de sábado com o Santa Clara. Por outro lado, o técnico dos avenses, que só hoje dará a conhecer o programa de treinos para os próximos dias, não poderá contar com Wellinton, castigado, e Simunec, lesionado. Luiz Fernando, que também tem sido fustigado por problemas físicos nos últimos dias, está em dúvida para o regresso do Aves ao campeonato.