Rúben Oliveira falha deslocação ao Bonfim

Na sequência da surpreendente vitória (1-0) perante o Sp. Braga, o Aves perdeu o seu capitão, Rúben Oliveira, para o importantíssimo jogo em casa do V. Setúbal, no próximo sábado.





O médio viu o quinto cartão amarelo num lance na segunda parte do desafio diante dos arsenalistas e falha, por isso, a partida no Estádio do Bonfim.Após o regresso às vitórias praticamente quatro meses depois, o plantel avense cumpriu ontem um dia de folga e volta hoje ao trabalho sob a orientação de Nuno Manta.