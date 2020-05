Rúben Oliveira: «Posso dar negativo e ir ao supermercado e infetar-me...»

Rúben Oliveira falou esta manhã aos meios do Aves sobre o regresso ao relvado. O médio de 25 anos, que está no Aves emprestado pelo V. Guimarães, confessou a ansiedade que já tinha para voltar a fazer o que mais gosta e assumiu a "situação muito complicada" que todos estamos a viver em função da pandemia de Covid-19: "Perdemos a liberdade que tínhamos habitualmente nas nossas vidas".





Sobre o regresso da competição, o jogador dos avenses apresenta muitas cautelas: "Praticamos um desporto de contacto, o que torna as coisas mais arriscadas, mas temos de jogar nessas condições."- Foi bom, porque estávamos ansiosos por voltar a treinar no relvado. Já se sabe que não é a mesma coisa treinar em casa e no relvado. As condições não serão as ideais para regressarmos, mas é o que temos e temos de trabalhar com essas condições.- Ninguém estava à espera disto, foi uma experiência nova. A situação foi muito complicada, porque perdemos a liberdade que tínhamos habitualmente nas nossas vidas, demorou a adaptar-nos.- Mais ou menos. Sabemos que a nossa profissão não é igual às outras, onde podem utilizar equipamento de proteção, o que não acontece no futebol. Praticamos um desporto de contacto, o que torna as coisas mais arriscadas, mas temos de jogar nessas condições.- Como dizem os médicos, não é por um teste dar negativo hoje, que amanhã não possa infetar-me. É a falsa sensação de segurança de que falam, porque depois de dar negativo posso sair para ir ao supermercado e infetar-me sem dar conta.