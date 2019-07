Rúben Oliveira vai continuar no Aves

Depois de uma temporada ao serviço do Aves por empréstimo do V. Guimarães, Rúben Oliveira vai manter-se no emblema avense na época que se avizinha, novamente por cedência dos vitorianos.





Peça importante na manobra da formação da Vila das Aves, especialmente na primeira metade da campanha, Rúben Oliveira terminou a derradeira época com 24 jogos realizados e um golo apontado, mostrando valências que fizeram o Aves voltar à carga para poder contar novamente com os seus serviços.À semelhança do que aconteceu no anterior negócio, o Aves salvaguardou uma opção de compra futura.