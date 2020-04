SAD demarca-se dos polémicos áudios de Estrela Costa que circulam nas redes sociais

A SAD avense pronunciou-se sobre os polémicos áudios que circulam nas redes sociais sobre supostas conversas de Estrela Costa, via telefone, com o investidor chinês Wei Zhao e um advogado e não só demarcou-se de todo o conteúdo que veio a público, como recordou que a ex-administradora foi demitida em março e vai "agir judicialmente contra os autores da cabala".





Não sendo costume da SAD do CD Aves vir a público discutir questões internas que, por uma ou outra razão, possam afetar, ou interferir, no normal desenvolvimento da sua atividade, entendeu esta SAD tomar uma posição pública sobre os "posts" e uma gravação que, nestes últimos dias, circulam na conhecida rede social denominada Facebook.Assim e em primeiro lugar, a SAD do CD Aves esclarece que a alegada autora de tais afirmações, a administradora executiva Estrela Costa, já não faz parte dos quadros desta SAD desde o passado mês de Março, a qual foi demitida por divergências na gestão e condução dos interesses desta instituição.No mais, esta SAD lamenta e repudia veementemente o conteúdo e a veracidade de infundadas afirmações contidas na referida gravação. Na verdade, as mesmas são falsas, demarcando-se completamente esta SAD do seu conteúdo, reservando ainda o direito de em sede própria agir judicialmente contra os autores desta cabala, na defesa do bom nome desta instituição e em particular do seu Presidente, enquanto visado naquela gravação.A Administração,