SAD do Aves absolvida de acusação de incumprimento salarial até março

A SAD do Aves viu arquivado o processo disciplinar instaurado por força do incumprimento salarial do passado mês de março, tendo cumprido atempadamente as suas obrigações, como aliás, resulta do acórdão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol divulgado esta terça-feira.





Segundo o acórdão a queteve acesso, na base da absolvição esteve o facto que o atraso verificado se encontra devidamente justificado pelas excecionais razões da crise gerada pela Covid-19. Além disso, foi igualmente considerado o histórico da SAD avense, que havia cumprido atempadamente com todos os anteriores controles salariais exigidos pela Liga.