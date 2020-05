SAD do Aves chegou a acordo com Marcinho

O Aves chegou a acordo com o médio Marcinho, que havia apresentado queixa na FIFA contra a SAD no último verão. O médio brasileiro alegava ter tido um princípio de acordo com o emblema avense, o que o levou a rescindir, na altura, contrato com o Brasil de Pelotas, mas acabou por nunca jogar pelo atual lanterna-vermelha.





Marcinho jogou esta temporada ao serviço do Manama Club, do Bahrain, emblema com quem termina contrato.