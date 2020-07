SAD do Aves despede médicos por telefone

'Dia D' no Aves. A receção do Aves ao Benfica corre sérios riscos de não se realizar em função dos argumentos evocados ontem por Estrela Costa no que aos seguros do clube diz respeito, a assessora que também ontem despediu ela própria, via telefone, os médicos Filipe Puga e André Couto.





Já durante o dia de hoje, António Freitas, presidente do clube, vai reunir-se com Pedro Proença, mas o líder da Liga de Clubes quer igualmente falar com Estrela Costa.A equipa tem treino marcado para hoje às 17h15 e o clube quer assegurar a realização do jogo com as águias (amanhã, 21h15), apesar de todos os contratempos. Os testes à Covid-19 serão às 18h30 assegurados pelo clube, novamente no pavilhão.