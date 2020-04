SAD do Aves não recebeu notificação da rescisão de Beunardeau

A SAD avense alega que não recebeu qualquer notificação do guardião Quentin Beunardeau relativamente à rescisão de contrato e, à imagem do que sucedeu com o resto do plantel, também pagou os salários de janeiro e fevereiro ao jogador francês.





Recorde-se que o guarda-redes assumiu publicamente o ponto final na sua ligação aos avenses nas redes sociais, justificando para o efeito a insustentabilidade dos salários em atraso.Em virtude dessa comunicação, Estrela Costa, assessora do presidente Wei Zhao, reconheceu ao grupo de trabalho, durante a reunião por videoconferência realizada ontem à noite, estar na posse de quatro cartas de rescisão.Convicção formalizada em função da postura do jogador e pela ideia de receber hoje a respetiva notificação com aviso de receção, o que não sucedeu e pode levantar um problema burocrático relativamente à legalidade dos argumentos evocados por Beunardeau.