SAD promete pagar salários até ao dia 10 de abril

A administração da SAD prometeu liquidar os ordenados em atraso até ao dia 10 de abril.





Compromisso assumido durante a reunião que teve lugar hoje de manhã através de vídeo conferência perante a presença dos jogadores, equipa técnica e restante staff.Água na fervura a diluir a ebulição dos últimos dias com a SAD a procurar passar uma mensagem de tranquilidade ao grupo de trabalho na perspectiva de sossegar todos os elementos, bem como assumir a vontade de liquidar todas as responsabilidades assumidas.Recorde-se que o Aves tinha até ao dia 2 de abril para cumprir os pressupostos salariais exigidos pela Liga Portugal.Prazo esse que não foi cumprido, pelo que o processo transitou agora para o Conselho de Disciplina da FPF, que, ao abrigo do Regulamento Disciplinar, vai pronunciar-se sobre o castigo a aplicar aos avenses.A penalização está contemplada no artigo 74º das respetivas normas e implica a subtração de pontos, a fixar entre o mínimo de dois e o máximo de cinco.O plantel avense ainda não recebeu nenhum ordenado em 2020 e amanhã vence o mês de março, uma vez que ficou estipulado o pagamento dos ordenados até ao dia 5 do mês seguinte.