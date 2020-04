SAD regulariza salários dos Sub-23

Depois de na semana passada terem sido liquidados os salários de janeiro e de fevereiro ao plantel profissional foi a vez de a SAD debruçar-se sobre os casos pendentes na equipa de Sub-23 e também regularizar as verbas respetivas ao mesmo período, na certeza que havia casos mais prolongados.





Por definir está ainda como se vão processar as questões financeiras depois de terem sido interrompidas as competições por força do estado de emergência entretanto decretado.