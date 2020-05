Sheytanov como reserva da baliza

Dimitar Sheytanov, guarda-redes búlgaro de 21 anos do plantel dos sub-23 do Aves, é quem está de reserva para o caso de algo acontecer com Raphael Aflalo e Fábio Szymonek, os dois elementos da posição específica que restaram depois da rescisão do francês Beunardeau, que era o habitual titular no campeonato.





Registe-se que Sheytanov reúne as condições para poder ser utilizado se isso for preciso nas 10 jornadas que restam para o fecho da temporada, pois está inscrito na Liga, apesar de se encontrar também em final de contrato, tal como sucedo, de resto, com Aflalo e Szymonek.Assinale-se que há ainda 8 elementos do plantel dos sub-23 que estão sob reserva e a treinar à parte do grupo principal. São eles os defesas Cláudio Tavares e Bruno Jesus, os médios Eric Veiga e Andrés Cabrera e os avançados José Varela, Mohamed Touré, Pedro Soares e Kelvin Boateng.